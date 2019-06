Tv accesa mentre dormi: aumenti il rischio d’ingrassare

editato in: da

Se tieni la tv accesa mentre dormi aumenti il rischio di ingrassare.

Lo svela una ricerca scientifica secondo cui le luci accese dei televisori nelle camera da letto interferirebbero con il sonno, ma soprattutto con il nostro benessere. La ricerca, realizzata dal National Institute of Environmental Health Sciences della Carolina del Nord ha identificato un legame fra il rischio di obesità e l’esposizioni a delle luci artificiali durante il sonno.

L’esperimento ha coinvolto 40 mila donne con un’età compresa fra i 35 e i 74 anni di cui è stata valutata la variazione di peso in relazione all’assenza o alla presenza di luce durante il riposo notturno. Non solo: i ricercatori hanno operato anche una netta distinzione fra la luce proveniente da fuori e quella emessa da uno schermo acceso. La maggior parte dei partecipanti dormiva con il televisore acceso, altri con una lucina (ad esempio della sveglia) o con una lampada accesa in un’altra stanza.

I risultati sono stati sorprendenti: le donne esposte alla luce artificiale hanno mostrato una maggiore possibilità di sviluppare in futuro obesità e sovrappeso. Perché? I ricercatori chiariscono che sono necessari altri studi e ulteriori esperimenti, nel frattempo hanno già formulato alcune ipotesi. L’aumento di peso potrebbe essere causato da un’alterazione della qualità del sonno che porterebbe il giorno successivo a mangiare di più.

Da tempo infatti la scienza ha stabilito un legame fra l’obesità e un sonno irregolare. Dormire poco e male provoca gravi danni all’organismo, causando un’alterazione degli ormoni che regolano l’appetito e favorendo l’accumulo di grasso. Inoltre il mancato riposo causa un aumento dello stress, portandoci ad aprire molto più spesso il frigorifero e a consumare alimenti con un alto indice glicemico. Per mantenersi in forma dunque è fondamentale, oltre ad una dieta equilibrata e tanto sport, anche dormire bene.

“Spegnere tutte le luci al momento di coricarsi potrebbe ridurre le possibilità delle donne di diventare obese” ha spiegato Yong-Moon Park, ricercatore a capo dello studio.