Torcicollo: cause, quanto dura e rimedi naturali

Cause, sintomi e quanto dura

Il torcicollo si manifesta con un dolore acuto del collo che rende difficile alcuni movimenti della testa. I sintomi del torcicollo sono dunque facilmente individuabili e caratteristici e includono dolore più o meno intenso e riduzione di mobilità, ma quali sono le cause e quanto dura il torcicollo? In genere il dolore acuto al collo è provocato da contratture muscolari che, a loro volta, possono dipendere da una scorretta postura assunta durante la giornata o durante il riposo, oppure da movimenti del collo bruschi che portano a piccoli traumi. In alcuni casi il torcicollo viene per uno sbalzo di temperatura, il classico “colpo di freddo” causato da correnti d’aria o dall’aria condizionata. In tutte queste situazioni, il torcicollo si risolve in tempi brevi, dunque per quanto intenso e fastidioso dura solo alcuni giorni.

Attenzione invece quando il dolore al collo ha una durata superiore. Quando i sintomi del torcicollo sono molto forti, accompagnati da mal di testa, mal di gola, difficoltà a parlare, mangiare e respirare occorre rivolgersi al medico. La stessa cosa vale quando il torcicollo non accenna a migliorare e se il dolore perdura per settimane o mesi, anche se non eccessivamente forte. L’infiammazione al collo potrebbe infatti essere la spia di problemi a carico delle vertebre o dipendere da una patologia, dunque è bene fissare una visita con il proprio medico per verificare la causa del torcicollo e impostare un trattamento. Se invece il torcicollo è dovuto da un’infiammazione acuta e transitoria, è possibile alleviarne i sintomi anche con rimedi fai da te e naturali.

Rimedi

Movimento

In caso di torcicollo il primo rimedio è rappresentato dal movimento. Sembra un controsenso poiché in caso di infiammazione viene spontaneo rimanere immobili e a riposo per percepire meno dolore. In realtà però effettuare piccoli movimenti ed esercizi di stretching senza sforzare in modo eccessivo la muscolatura può aiutare a ridurre il dolore al collo, combattere la rigidità muscolare e ripristinare la normale mobilità dell’area.

Massaggi

Oltre al movimento, per sciogliere le tensioni muscolari e alleviare il torcicollo si possono effettuare massaggi, anche fai da te. Un olio utile contro il dolore si può preparare con ingredienti naturali dall’azione antinfiammatoria come l’olio di andiroba e l’olio essenziale di rosmarino. Se si preferisce un prodotto con una consistenza densa, si può sostituire l’olio con burro di karité, solido a temperatura ambiente. Le dosi cui far riferimento sono trenta millilitri di olio o trenta grammi di burro di karité cui aggiungere dieci-quindici gocce di olio essenziale di rosmarino. Dopo aver mescolato gli ingredienti, l’olio o il burro si conservano in un barattolo di vetro pulito e asciutto al riparo da luce e calore. Si utilizzano prelevandone una piccola quantità da applicare sulle zone infiammate del collo, massaggiando delicatamente nella direzione della muscolatura senza premere in modo eccessivo. I massaggi possono essere ripetuti due o più volte al giorno e associati agli esercizi di stretching per risolvere più velocemente il torcicollo.

Calore

Altro rimedio efficace contro il torcicollo è rappresentato dal calore, che contribuisce a ridurre la tensione muscolare. Per sfruttare i benefici del calore contro il torcicollo si può ricorrere all’acqua calda, dirigendo il getto della doccia nell’area infiammata, facendo attenzione a non esagerare con la potenza. In alternativa è efficace anche la borsa dell’acqua calda, da sistemare nella zona del collo per dieci-quindici minuti, anche più volte al giorno. Allo stesso scopo si possono utilizzare cuscini riscaldati imbottiti con noccioli di ciliegie, miglio, sale rosa dell’Himalaya o altri ingredienti naturali. Si tratta di cuscini generalmente in cotone o lino che si riscaldano per pochi minuti nel forno, nel microonde o sul termosifone e in grado di agire contro il dolore grazie al calore e, in parte, anche per via delle proprietà antinfiammatorie degli ingredienti al loro interno.

Impacchi

Un trattamento molto efficace contro il torcicollo è rappresentato dagli impacchi a base di argilla, sostanza naturale dalle proprietà antinfiammatorie. L’impacco si prepara con un cucchiaio di argilla verde ventilata, un cucchiaio di aceto di mele e acqua quanto basta a rendere il composto omogeneo e facilmente applicabile, dunque non eccessivamente liquido ma nemmeno troppo denso. Per aumentarne ulteriormente l’efficacia si possono aggiungere due cucchiaini di sale di Epsom all’acqua prima di aggiungerla all’argilla, oppure unire due o tre gocce di olio essenziale di rosmarino alla polvere. Una volta pronto si stende con le mani sulla zona infiammata e si lascia in posa dai quindici ai trenta minuti, per poi risciacquare con acqua tiepida per eliminare tutti i residui. L’impacco può essere effettuato anche più di una volta al giorno e lasciato agire sulla zona anche tutta la notte, bendando l’area per non sporcare.