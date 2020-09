Lo stress è contagioso: allontanati da chi lo provoca

editato in: da

“Sei solo un po’ stressata”, una frase che ci viene ripetuta quasi sempre quando, in preda ai mille impegni e divise tra lavoro, famiglia e doveri, sbottiamo in uno sfogo di rabbia misto a nevrosi e stanchezza.

Un disagio apparentemente invisibile e sottovalutato che però dimezza le nostre energie e l’entusiasmo che ha sempre caratterizzato la nostra quotidianità. La verità è che tendiamo, giorno dopo giorno, a caricarci di impegni e responsabilità con la conseguenza inevitabile di un sovraccarico mentale e fisico.

Lo stress è oggi uno dei problemi più comuni dei nostri tempi e indovinate? Può essere contagioso. Non è un caso che a trascorrere del tempo con persone negative, polemiche e a loro volta stressate, subiamo quella stessa energia che arriva a soffocarci e nel peggiore dei casi a logorarci dentro.

Ma non solo, tante volte siamo proprio noi, con il nostro stress personale e i conseguenti atteggiamenti a provocare effetti spiacevoli nei confronti delle relazioni con amici e partner, innescando malumore e discussioni che possono essere evitati. E questo, è lo stress.

Sì, hanno ragione quando ci dicono che siamo stressate, una condizione che influisce sia sull’emotività che sul nostro fisico, e che inevitabilmente coinvolge chi ci sta attorno. Ecco perché imparare a riconoscere di essere stressate è il primo passo verso la guarigione dell’anima.

Molto spesso, sono le situazioni in cui ci caliamo e le persone che frequentiamo ad alimentare il nostro stress. La compagnia sbagliata, in questo caso, non fa che affaticare ancora di più l’anima già provata dai ritmi di vita veloci e intensi che viviamo.

Dobbiamo innanzitutto imparare a gestire le situazioni che consideriamo stressanti guardandole da un’altra prospettiva, senza dimenticare di ritagliarci degli spazi tutti nostri all’interno dei quali rigenerare corpo e mente. E ancora, imparare a riconoscere le persone negative che fanno parte della nostra vita per allontanarle.

Non è il caso di spendere il nostro tempo con i vampiri energetici, persone che ci risucchiano letteralmente nei loro problemi impossessandosi della nostra linfa vitale; la stessa che ci aiuterebbe ad affrontare la vita con più entusiasmo ed energia.

Insomma, se è vero che lo stress è contagioso, per noi e per chi ci sta accanto, il nostro compito resta quello di allontanarci dalle persone e dalle situazioni che lo provocano. Facciamolo!