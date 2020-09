Sport, quale scegliere in base al segno zodiacale

editato in: da

La scelta dello sport da praticare non sempre è facile. Dipende dagli obiettivi che ci proponiamo, dalle caratteristiche del nostro fisico, dal nostro stato di salute e dal tempo che abbiamo. Se nonostante tutto, si è ancora indecisi un modo originale per trovare l’attività giusto è quello di seguire i consigli delle stelle.

A proporre l’oroscopo dello sport è Urban Sports Club che ha chiamato in aiuto gli astri e indagato lo zodiaco per scoprire quali saranno le novità in arrivo per il 2020-2021 e non farsi cogliere preparati. Di seguito, le discipline sportive ideali per ogni segno.

Ariete

Un settembre scalpitante e ricco di progetti attende i nati sotto il segno dell’Ariete: amore, lavoro e salute al top, con nuove forze per affrontare anche le giornate più impegnative, che non mancheranno, così come le emozioni forti e le sfide. Per il primo segno dello zodiaco – dinamico, determinato e competitivo – discipline come il nuoto e la boxe sono ideali per scaricare la tensione e mettersi in gioco, con allenamenti che coinvolgono la maggior parte dei muscoli e stimolano la fiducia in sé stessi. Chi invece vuole migliorare il lavoro di squadra, il beach volley è un’ottima alternativa: divertente e intenso, aiuta la coordinazione e, tra un set e l’altro, lascia il tempo non solo di condividere tattiche e formazioni, ma anche per qualche chiacchiera e battuta.

Toro

Stress e grattacapi in vista per il Toro: tra discussioni di coppia, spese in aumento e gola e stomaco fragili, si preannuncia una ripartenza in salita. Meglio quindi dedicarsi ad attività sportive che consentano di concentrarsi su sé stessi e scaricare la tensione, per ritrovare un po’ di serenità. Via libera allora allo yoga e alle sessioni di meditazione: con il giusto equilibrio si riuscirà a digerire anche il settembre più ostile, preparandosi al meglio per i prossimi mesi, quando le stelle saranno più favorevoli. Anche il tennis può aiutare a svagarsi, ridurre lo stress e, soprattutto, ad allenare la concentrazione senza cadere vittima di un eccessivo autocontrollo – tallone d’Achille di questo segno – e il tutto bruciando moltissime calorie!

Gemelli

Dopo mesi difficili e stancanti per i Gemelli è in arrivo un settembre ricco di nuovi stimoli e grandi occasioni, soprattutto in amore e sul lavoro; solo la salute farà qualche capriccio di troppo. Sarà quindi fondamentale ascoltare con attenzione il proprio corpo, individuare i propri bisogni e capirne le vere esigenze, cosa non facile per un segno così irrequieto. Grazie però alla loro fervida curiosità i Gemelli sono sempre pronti alla scoperta: tra pagaiate in canoa, spinning in vasca e jogging, non avranno tempo di annoiarsi, nemmeno in città. Una volta rigenerati, nulla potrà fermarli dal prendersi la loro piccola rivincita personale in attesa del 2021, l’anno del vero riscatto.

Cancro

Quest’estate non è certo stata esaltante per il segno del Cancro, ma nemmeno a settembre ci sarà una tregua e Marte porterà con sé momenti di disagio e tensioni. Il rimedio per ritrovare la pazienza – qualità che contraddistingue questo segno – messa a dura prova in questi mesi è dedicarsi ad attività divertenti e stimolanti, meglio se a contatto con l’acqua, suo elemento naturale. Le acrobazie in kitesurf e le pedalate in hydrobike sono la soluzione ideale per affrontare il rientro; per chi invece ha bisogno di socialità, un corso di zumba è un’alternativa più che valida per tenersi in forma al ritmo di baciata, salsa e raggaeton e chissà che la prossima estate non si possa sfoggiare qualche nuovo passo in spiaggia.

Leone

Il Leone è il segno più ambizioso e orgoglioso dello zodiaco e, dopo un inizio 2020 scoppiettante, ricco di grandi soddisfazioni, anche a settembre e nei mesi a seguire le stelle si preannunciano positive per i nati sotto questo segno. Chi vorrà nutrire la propria fame di gloria e la predilezione ad essere sempre al centro della scena, una disciplina come la pole dance rappresenta l’attività perfetta per ripartire alla grande. I più generosi, invece, potranno optare per una partita di calcetto con gli amici – attenzione però a non alzare troppo il livello della competizione, o sarà difficile tenerli al guinzaglio. Per allenare la calma senza trascurare la voglia di piacere che contraddistingue il segno, l’EMS training (Elettro Mio Stimolazione) rappresenta un metodo estremamente efficace per ottenere risultati soddisfacenti e un corpo scultoreo.

Vergine

Al ritorno dalla pausa estiva relazioni e sentimenti al sicuro per la Vergine, accompagnata da un ottimo oroscopo per settembre, che si prospetta anche foriero di idee interessanti e buone occasioni dal punto di vista lavorativo. La salute sarà in recupero ma per mantenere le forze acquisite bisognerà tenere sotto controllo lo stress. Immersioni subacquee e arrampicata indoor sono gli sport ideali per stimolare la concentrazione e l’ingegno; mentre l’allenamento funzionale (functional training), intenso e stimolante, rappresenta un ottimo anti-stress oltre a un valido supporto per infondere determinazione e sicurezza in sé stessi.

Bilancia

Settembre positivo e di grande passione per la Bilancia, anche se ancora un po’ a corto di liquidità. I più equilibrati dello zodiaco dovranno puntare sull’autostima e sulla consapevolezza di sé per cogliere le buone occasioni in vista. Cosa c’è di meglio, allora, di una partita a golf o una sessione di tiro con l’arco per mettersi alla prova? Queste discipline, infatti, rappresentano delle vere e proprie sfide con sé stessi: permettono di appurare i propri miglioramenti, perfezionare la tecnica, ottenere costanza e precisione e migliorare la concentrazione. Inoltre, essendo praticati all’aria aperta, stimolano anche il buon umore. Un’alternativa altrettanto valida ma decisamente più intensa dal punto di vista fisico è il crossfit, l’allenamento a circuito per veri “duri”.

Scorpione

Dopo mesi difficili e travagliati continueranno le lotte burocratiche dei nati in Scorpione e le pene d’amore, con ripercussioni sulla salute. Attenzione all’ansia e ai disagi piscologici, per ritrovare un po’ di pace bisognerà raccogliere ancora un po’ di pazienza e attendere la fine di settembre. Nel frattempo, la pratica delle arti marziali tradizionali e della brasiliana capoeira possono essere d’aiuto. Impregnate di spiritualità e puntando all’autoconoscenza e alla meditazione, queste discipline possono, infatti, avere influssi positivi sia sul corpo che sulla mente. Per chi è alla ricerca di un allenamento cardio ad altissima intensità, invece, l’hiit training (High Intensity Interval Training) è ideale per sconfiggere lo stress e stimolare la motivazione personale.

Sagittario

Standing ovation per il Sagittario che vivrà un settembre indimenticabile: in amore tutto tornerà a splendere, il lavoro si riempirà di nuove energie e si potrà dire addio ai piccoli disagi e problemi di salute. La giovialità e l’entusiasmo di questo segno, trovano la combinazione perfetta nel padel, lo sport del momento: divertente, dinamico e facile da imparare, è diventato in poco tempo un vero e proprio fenomeno sociale. Per i Sagittari più energici, invece, allenarsi con un personal trainer specializzato consente di raggiungere risultati mirati e allo stesso tempo scaricare ogni tensione. Anche l’innovativa crioterapia è una valida alternativa per un segno lungimirante come il Sagittario: attraverso veri e propri “bagni di ghiaccio” si hanno benefici sulla muscolatura, ma anche sulla pelle, il metabolismo e il sistema circolatorio.

Capricorno

Tempo di bilanci per il Capricorno: sebbene l’amore per alcuni non sarà semplice, nel lavoro si potranno finalmente risolvere alcune problematiche passate e aprirsi a delle novità. Previsioni più che ottimistiche per quanto riguarda la salute, anche se non mancherà qualche imprevisto. In guardia allora e pronti a sfoderare le spade: una tirata di scherma e l’altra aiuteranno ad affrontare anche i più temibili disagi. Per liberare la mente e il corpo e sentirsi più leggeri, le sessioni di antigravity yoga sono ideali per sfidare le leggi della fisica e trovare il proprio equilibrio, sospesi. Chi è invece alla ricerca di adrenalina e spirito selvaggio, surfando sulle onde artificiali potrà assaporare ancora l’aria di vacanza e affrontare con spensieratezza il rientro.

Acquario

Il mantra dell’Acquario per la ripartenza di settembre dovrà essere “cogliere le opportunità”, nonostante questo segno manchi totalmente di realismo e senso pratico. Per iniziare con il piede giusto il cammino verso nuove prove ed esami, i nati sotto queste stelle potranno dedicarsi a sport come l’equitazione e lo stand up paddle, che stimolano l’equilibrio e migliorano i riflessi, oltre a rilassare la mente e a far perdere la cognizione del tempo, estraniandosi da ciò che è attorno. Anche la scherma è indicata per questo segno, dal momento che favorisce la concentrazione e dunque il rallentamento del ritmo caotico tipico di questo segno.

Pesci

Per i nati sotto il segno dei Pesci sarà fondamentale ascoltare il proprio cuore; sul lavoro, invece, bisognerà riflettere attentamente sulla strada da percorrere, ma difficilmente si commetteranno errori. Anche la salute migliorerà, dopo mesi un po’ complicati, occorrerà però avere un occhio di riguardo per gambe e piedi. L’acqua gym può venire in soccorso dei Pesci, in totale assenza di gravità, i danni ad articolazioni e agli arti inferiori sono scongiurati. Per rafforzare la muscolatura delle gambe e prevenire i fastidi preannunciati dagli astri, anche lo squash resta una valida opzione; i più prudenti, invece, potranno assicurarsi divertimento e nuovi incontri a ritmo di swing.