Più corri più mangi: la cattiva abitudine di fare sport e mangiare di più

Corsa, buone abitudini

L’attività fisica fa benissimo, aiuta non solo il nostro aspetto fisico ma soprattutto quello mentale anche se, spesso sport che hanno la fama di far dimagrire velocemente, come la corsa, rischiano di farci cadere in un circolo vizioso, cioè quello di bruciare abbastanza calorie per sentirsi liberi di mangiare un po’ di più convinti di non ingrassare. Ma questa è un’abitudine salutare per il nostro organismo?

Molte persone pensano che un’attività fisica intensa consenta loro di esagerare col cibo senza sentirsi in colpa. Senza contare che prima di tutto mantenere saldi alcuni principi di sana alimentazione serve a conservarci in salute e a prevenire numerose malattie, come ad esempio il colesterolo alto, il diabete e alcuni tumori. E’ chiaro che non c’è nulla di male ad aumentare l’apporto calorico quotidiano quando ci si prepara per una maratona, anzi sarà necessario, ma questo non significa poter mangiare cibo spazzatura senza controllo convinte che questo non vada ad incidere sul nosrto stato di salute o sul nostro peso, anzi. Esistono numerose prove che la sola attività sportiva senza una giusta alimentazione non faccia dimagrire, al contrario rischia di farci anche ingrassare.

E l’errore più comune è quello di sottovalutare soprattutto il rischi che qualsiasi sportivo corre, cioè quello dell’infortunio o di un momento di pausa forzato che abbinato ad una cattiva alimentazione porteranno sicuramente allo scompenso del metabolismo e tutti i nostri sacrifici saranno buttati al vento (in pochissimo tempo).

Chi ama mangiare e fare sport sa che dovrà fare entrambe le cose con moderazione e attenzione, l’attività fisica va commisurata alle proprie forze per evitare affaticamenti e stop forzati, così come mangiare troppo (e mangiare male) è sempre sbagliato, con numerose conseguenze negative sull’organismo. Bilanciare la dieta e il fitness significa ottenere una buona forma fisica e un corpo in salute, questa è la giusta via.