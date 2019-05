Spesa al mercato locale: ci guadagnano il gusto, la salute e il portafogli

editato in: da

Se con il caldo vi viene un’improvvisa voglia di farvi una spremuta siete fuori strada: l’estate non è stagione di arance! Dopo anni di cibo globalizzato con ciliegie sotto l’albero di Natale, Capodanno a base di fragole e champagne e melanzane alla parmigiana per 12 mesi, sta finalmente prendendo piede una nuova consapevolezza nel fare la spesa. E’ una sorta di ritorno ai tempi delle nostre nonne, che al mercato sapevano scegliere con cura i prodotti locali e freschi.

Oggi fra supermarket e surgelati abbiamo tutti un po’ perso la mano e davanti a un finocchio, un carciofo o una zucca e ci può capitare di brancolare nel buio senza fra caso se il prodotto è fresco o fare attenzione alla sua provenienza. Invece la sicurezza e i consigli dettati dall’esperienza ci arrivano propio dal mercato locale dove frutta e verdura sono protagoniste assolute e le bancarelle offrono prodotti del territorio, di stagione e maturi al punto giusto perché possiamo chiedere direttamente al commerciante un mix di utilissime informazioni per recuperare il valore dei sapori genuini di una volta, senza escludere i consigli di cucina che ci possono dare con un particolare prodotto.

Re-imparare a seguire la natura ci premette di non mangiare le stesse cose per tutto l’anno, ma di essere pronti a nuovi sapori e a nuove ricette, magari riuscendo a risparmiare anche qualche euro a fine mese. Teniamo conto poi che il prodotto di stagione quando è coltivato in Italia, impiega pochissimo ad arrivare sulle nostre tavole mantenendo quindi un buon contenuto di vitamine rispetto agli alimenti che attraversano mezzo pianeta prima di arrivare a giusta maturazione (se ci arrivano).

Per non parlare delle coltivazioni in serra, con le concimazioni forzate, alimentate con soluzioni di sostanze nutritive per migliorare l’aspetto ed accelerare la crescita, dove il risultato sono ortaggi “bellissimi” ma gonfi d’acqua e poco saporiti.

Soprattutto in questo periodo storico fare bene all’ambiente, all’economia del nostro territorio e alla nostra salute, può davvero fare la differenza. Invece che fare avanti e indietro in un centro commerciale meglio una bella e salutare passeggiata al mercato!