Ecco perché devi smettere di portare lo smartphone in bagno

editato in: da

Gli smartphone sono ormai il prolungamento naturale del nostro braccio, ma forse dovremmo davvero smetterla di portarli ovunque. Tipo in bagno. È vero: ormai non possiamo stare senza telefoni cellulari. Pochi eroici resistono alla tecnologia e rifiutano di farsi schiavizzare da questi device, ma il resto del mondo non può più farne a meno.

Sui mezzi pubblici tutti stanno con lo smartphone in mano, in fila al supermercato le persone si mandano i vocali su Whatsapp, si telefonano mentre camminano per strada. A tavola e al ristorante al posto di parlare con i commensali guardiamo lo schermo. Siamo arrivati al punto che ci portiamo lo smartphone anche in bagno, non sia mai che ci perdiamo il triste meme che il nostro amico manda ogni giorno sulla chat di gruppo. Eppure forse è il caso abbandonare questa abitudine. Lo smartphone in bagno non è per niente un’idea brillante: vi spieghiamo perché.

Charles Gerba è un professore di microbiologia. Insieme a Kelly Reynolds, una docente di salute ambientale, ha condotto uno studio che riguarda proprio gli smartphone portati nei bagni. E hanno dimostrato come questa brutta abitudine faccia veramente male alla salute. Non per radiazioni, onde radio, agenti chimici, ecc… Ma per una cosa abbastanza schifosa: come tutti sappiamo, alla toilette ci si va per espletare dei bisogni corporei. E questi bisogni corporei finiscono sì all’interno del water. Ma un po’, anche sullo schermo del vostro smartphone. Schermo che poi voi mettete in faccia per parlare con le persone, con la bocca vicino al microfono. Che orrore!

Insomma, i cellulari risultano pieni di batteri, più del wc. I germi che si trovano all’interno dei bagni solitamente si depositano su maniglie, pavimenti, specchi, ecc… Per questo i sanitari vanno puliti spesso e in modo approfondito. Fate lo stesso col vostro cellulare? Non crediamo. I ricercatori dell’Università dell’Arizona che hanno condotto questo lavoro hanno dichiarato che basta lo scarico dello sciacquone per contaminare il telefono. E questi germi vanno poi a spasso sulle vostre mani, la vostra faccia, i vostri capelli. Portare il cellulare in bagno è quindi davvero necessario sapendo tutto questo? Sicuramente no.