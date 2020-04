Sistema immunitario: 6 integratori naturali per rafforzarlo

editato in: da

La vitamina D è fondamentale, sai quali cibi la contengono?

Quando il nostro organismo è sottoposto a stimoli importanti tra cui lo stress, le nostre difese immunitarie tendono ad abbassarsi. Per questo bisogna mantenere sempre alta la guardia e aiutare il nostro corpo a rafforzarsi.

“Avere le difese immunitarie forti e vigili significa che il nostro organismo sarà più pronto ad affrontare e contrastare qualsiasi agente esterno”. E questo diventa fondamentale se dobbiamo convivere con la presenza del coronavirus.

Perciò Federica de Santi e Cristina Bernagozzi, Naturopate di Salugea, azienda che produce integratori alimentari al 100% naturali, hanno messo a punto sei consigli da seguire nel corso della giornata per garantirsi un sistema immunitario in piena forma.

Succo di acerola

La forma liquida rende i nutrienti di questo frutto velocemente assimilabili. L’acerola supporta le naturali difese dell’organismo in quanto è naturalmente ricca di Vitamina C e ne contiene fino a 50 volte in più delle arance. Per supportare al meglio il nostro sistema immunitario, bisogna assumerne almeno 25 millilitri al giorno, preferibilmente al mattino e aspettare 15/20 minuti prima di fare colazione.

Estratto di Goji

Il Goji contiene antiossidanti che sono il carburante delle cellule ma non solo, apporta vitamine (A e C), tanti sali minerali e aminoacidi fondamentali per tutto l’organismo. In questo modo sosterremo anche le energie e la stanchezza tipica di questa stagione. Il momento migliore per l’assunzione è a metà mattina e metà pomeriggio.

DKE + Magnesio

La vitamina D è fondamentale perché contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario, rendendolo subito pronto ad agire e a “reagire” agli attacchi esterni e a migliorare la prevenzione dalle infezioni. L’ottimale integrazione di Vitamina D si ha assumendone almeno 1500 – 2000 UI al giorno, in forma di Vitamina D3, la più assimilabile e funzionale per l’organismo umano. Alcuni integratori poi la forniscono di origine vegetale e non sintetica, cosa che permette di aumentarne la naturalità. Occorre infine porre attenzione al fatto che, dato che la vitamina D aumenta la tendenza del calcio a cristallizzare sulle ossa e su altri tessuti connettivi, nel lungo periodo, potrebbe aumentare il rischio di calcificazione arteriosa. È quindi indispensabile abbinare alla vitamina D anche la vitamina K e il Magnesio, che operano nell’organismo come regolatori di questo fenomeno: impedendo al calcio di depositarsi nelle arterie, indirizzandolo soprattutto verso le ossa e i denti. Ma non solo: il Magnesio è importantissimo perché ci aiuta a sostenere il nostro umore, che in questo momento è messo a dura prova. Il momento migliore per l’assunzione è durante i pasti: la Vitamina D è liposolubile, ciò significa che ha bisogno di grassi per essere assorbita al meglio.

Omega 3

Gli Omega 3 sono potentissimi antinfiammatori e perfetti per la gestione di normali livelli di lipidi, ossia i grassi nel sangue. Ma limitarsi solo a questi benefici sarebbe come dire osservare solo la punta dell’iceberg. Gli Omega 3 sono importanti per una buona salute del cuore, della vista, della memoria, come contrasto ai dolori articolari…

Il miglior Omega 3 disponibile è quello proveniente dal Krill, un piccolo crostaceo dei mari dell’Antartico. È il più consigliato perché non mangia altri pesci e ha un ciclo di vita breve, quindi la sua concentrazione di metalli pesanti e inquinanti è praticamente pari a zero. Inoltre, l’Omega 3 proveniente dal Krill è molto più biodisponibili di quello del pesce, cioè il suo quantitativo di EPA e DHA entra molto velocemente nelle cellule a differenza di quello del pesce. Gli studi mostrano che gli Omega 3 del Krill sono fino a 4 volte più potenti. Il momento migliore per l’assunzione di questi integratori è dopo mangiato, a stomaco pieno.

Succo di sambuco

Anche in questo caso in forma liquida per una veloce assimilazione. Il Sambuco agisce positivamente sulla fluidità delle secrezioni bronchiali e sulla funzionalità delle prime vie respiratorie.

Concludiamo dicendo che chi ben comincia è a metà dell’opera! Al mattino è sempre bene iniziare la giornata con un bicchiere d’acqua calda nel quale è stato spremuto il succo di un limone e 3 gocce di olio d’oliva.

In questo modo uniamo un’azione depurativa e alcalinizzante del sangue al risveglio del metabolismo, evitando così i picchi glicemici durante la giornata.