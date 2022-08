Scuola nuova? Tutti i consigli per sentirsi a proprio agio

Laurea in Filosofia e Master in Giornalismo Internazionale LUISS. Trainer certificata CONI e FIF (Mat base e avanzato). Studia Anatomy in Motion (Gary Ward) e Qi gong.

Scuola nuova? Non aver paura!

Quando si inizia in una nuova scuola possono essere tanti dubbi pronti ad assalirci. Prima di tutto, insicurezza riguardo cosa troveremo e paura delle connessioni che potremmo non riuscire a instaurare. Anche paura di non fare andare le cose per il verso giusto, timore di non dare il tuo meglio, mancanza di grinta nel voler costruire relazioni da zero e timore che non si riesca a costruire un rapporto di fiducia in breve tempo.

Poi ci sono le paure legate ai professori, agli orari, al ritmo, allo stress, alle ore di sonno, alle ore di studio, al tempo per lo svago, alla fatica, alla voglia di continuare ad allenare il corpo o di iniziare uno sport nuovo. Potresti avere paura di non trovare tempo per te stessa, per curare la tua estetica, per dare forma ai tuoi desideri.

Non avere paura di non essere vestita nel modo giusto e ricorda che le persone possono notarti per il tuo abbigliamento, ma la forma non fa la sostanza. Indossa quel che ti piace, rimani comoda e come ti senti bene. Cerca di sentirti a tuo agio con te stessa per non far crescere ulteriormente i timori. Cerca di non essere troppo critica nei tuoi confronti e pronuncia affermazioni positive, dichiara a te stessa il tuo valore, ricorda tutti i momenti in cui hai avuto successo nelle relazioni di amicizia, sociali e nello studio. Trova un modo stabile di affrontare le varie emozioni che possono attraversarti.

Reinventarsi ed evolvere

Ricorda che hai anche la grande occasione di usare l’inizio della scuola come un modo per reinventarti un tuo proprio stile, studiarlo, farlo tuo. Potresti scegliere un taglio di capelli, dei capi di abbigliamento nuovi, trovare la forza per rimuovere blocchi emotivi, timidezza, soliti schemi comportamentali. Non significa stravolgere completamente il tuo modo di essere, ma imparare a vivere anche in modo diverso, andando a cambiare, variare, esplorare, riscoprire.

In sintesi, cerca di non farti sopraffare dalla paura e ricorda che avere alcuni dubbi rimane qualcosa di normalissimo, sentire anche quel picco adrenalinico che sembra bloccarti ma che potrebbe invece darti tantissima spinta evolutiva. Sentirsi leggermente insicura non vuol dire che sei fragile e indifesa. Sentirsi insicura vuol dire che hai voglia di presentarti al meglio e allora non ti resta che farlo, senza entrare in ansia da prestazione!

Molto importante: ricorda che gli altri non pensano sempre a te! Anzi, lo fanno molto meno di quanto tu possa pensare. Non essere troppo presa da te stessa e non pensare che gli altri stiano sempre a guardarti, osservarti, giudicarti. Meno tu lo fai con te stessa, meno gli altri lo faranno o comunque ci baderai di meno. Il potere sta nelle tue mani e nella stima che hai di te stessa.

Essere a tuo agio sempre

Il peggiore degli errori che puoi fare? Non essere te stessa. Se rinunci a farti conoscere per quel che sei, rischi di dover portare una maschera per lungo, lungo periodo. Non conviene! Conviene invece essere chi sei e mostrarti per le tue passioni profonde da subito. Se ti piace l’arte, rendi partecipe gli altri; se ti piace lo sport, prova a coinvolgerli. Cerca di prendere l’iniziativa con gli altri ma non esagerare con la voglia di coinvolgere i compagni a tutti i costi. Inizia gradualmente, anche se dovessi avere un temperamento di fuoco.

Non affidarti alle prime sensazioni; non si sa mai dove puoi trovare una buona amicizia, magari proprio nelle persone che a primo impatto ti sono sembrate poco interessanti. Cerca di mantenere sempre il sorriso e approfondisci con coloro che senti ti accolgono. Dai il giusto peso alle parole, fidati del tuo corpo e affidati al tuo respiro per entrare in contatto con te stessa a livello profondo. Cerca di definire i limiti entro cui ti muovi e ascolta tutti e tutte, cercando sempre di mantenere un tuo spazio interiore. Osserva le azioni e le reazioni, adeguati al contesto e non mostrarti sempre vogliosa di riempire il silenzio.

Cerca sempre di sfidare te stessa! Invogliati a cambiare e a darti delle piccole prove, specie nelle occasioni in cui ti sembra di perdere il controllo e avere dei blocchi. Vai verso le azioni che ti portano forza ed entusiasmo. Cerca sempre di spronarti a raggiungere il risultato che vuoi. Ricorda che hai un grande potere: l’autoironia!

Errori, critiche e lezioni

Puoi sempre ridere di errori che ti capita di fare e trovare la forza per avanzare e crescere. Infine, se qualcuno non ti fa sentire troppo a tuo agio e ti crea un senso di timore e di insicurezza, fallo presente e lascia poi che questa sensazione sfumi via, fatti attraversare dall’emozione, non fissartici. Lascia anche che le emozioni ti muovano ma non ti facciano reagire all’eccesso. Non farti carico delle aspettative altrui e supera i momenti difficili parlando a te stessa, senza temere gli ostacoli relazionali e ricordando che sono sempre temporanei.

Se invece i pareri vengono dai professori, alza le orecchie e le antenne! Impara a distinguere le critiche dalle osservazioni che ti fanno crescere e ricorda che alcuni professori sono proprio una chiave per crescere, anche quelli che non ci stanno subito simpatici. Un conto sono i pettegolezzi dei compagni, un conto il parere di un docente; non confondere i due piani. Mantieni il focus sullo studio ma senza diventare arrivista, cerca sempre di rispettare il prossimo e ricorda che a volte fare gruppi di studio e fare squadra si rivela un’idea ottima.