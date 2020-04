Quante calorie si bruciano facendo le pulizie. I consigli di Jennifer Cohen

editato in: da

Rimanere in forma grazie alle faccende domestiche è possibile? Assolutamente sì! Le pulizie di casa aiutano tantissimo a bruciare calorie. Per capire bene in che modo possono favorire il mantenimento della forma fisica ricordiamo che, negli ultimi tempi, si sta facendo strada un approccio all’attività fisica noto come HIIPA (acronimo per High Intensity Incidental Physical Activity).

Che cosa prevede? Il fatto di considerare molte attività che si svolgono durante la giornata fuori dalla palestra come situazioni affini a un allenamento ad alta intensità. A evidenziare la loro efficacia ai fini della cura della forma fisica ci ha pensato uno editoriale scientifico scritto nel 2019 da un team attivo presso l’Università di Sydney e pubblicato sulle pagine del British Journal of Sports Medicine.

Gli esperti in questione hanno fatto presente il fatto che, nel corso della giornata, queste attività possono essere considerate alla medesima stregua dell’HIIT (High Intensity Interval Training), un approccio all’allenamento che si basa sull’alternanza tra minuti di esercizio intenso e altri dedicati invece al recupero attivo.

Nel novero delle attività sopra ricordate è possibile includere indubbiamente le pulizie di casa. Quanto si brucia di preciso ogni volta che le si fa? Dipende ovviamente dalla mansione specifica. A fornire degli utili riferimenti in merito ci ha pensato l’esperta di fitness Jennifer Cohen, che ha stilato un vero e proprio elenco di faccende domestiche amiche della forma fisica.

Tra queste è possibile citare lo spostamento dei mobili che, se portato avanti per 25 minuti, permette di bruciare fino a 100 calorie. Come non citare poi il lavaggio delle finestre (sia all’interno, sia all’esterno)? Anche in questo caso, si possono bruciare 100 calorie ogni mezz’ora.

La pulizia del bagno consente invece di bruciare più o meno le stesse calorie di una camminata di mezz’ora sul tapis roulant. Per quanto riguarda invece l’aspirapolvere, ricordiamo che passarla per 60 minuti dà modo di bruciare attorno alle 100 calorie.

Proseguendo con l’elenco delle faccende domestiche utili per rimanere in forma citiamo lo spostamento della biancheria dalla lavatrice all’asciugatrice, per non parlare del riordino dell’armadio. Concludiamo facendo un veloce cenno all’impatto positivo sulla forma fisica di attività come la cura del prato. Attenzione, però: per bruciare calorie è opportuno utilizzare un tagliaerba manuale!