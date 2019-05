Qualche chilo in più allunga la vita

editato in: da

Curvy women in passerella

Dire che il grasso è sano? Magari! Non è proprio così, ma ecco qualche novità all’orizzonte.

Per le donne che vedono solo la magrezza come bellezza e si attribuiscono sempre forme troppo abbondanti è arrivato per tutti il momento di cambiare idea. Stop alle diete da fame, agli sguardi di invidia per corpi snelli e atletici o ai trucchi per perdere peso (che sappiamo benissimo non funzionare) perchè da un recente studio sembra che un leggero sovrappeso sia l’ideale soprattutto per la salute perché può regalare una vita più lunga.

Uno studio condotto dalla dott.ssa Katherine Flegal – scienziata ed epidemiologa americana del National centre for health statistics – del Centro per il controllo delle malattie e la prevenzione del Maryland, negli Stati Uniti, ha evidenziato che essere un po’ in sovrappeso protegge il cuore, aiuta durante i periodi di malattia e abbassa il rischio di morte prematura.

Tutto si gioca sul BMI, l’indice di massa corporea che indica il rapporto tra il peso e l’altezza.

Per essere normopeso bisogna stare tra i valori 18,5 e 24,9 ma i ricercatori hanno rilevato che avere un BMI tra il 25 e il 29,9 quindi più alto del normale ma senza arrivare ai livelli di obesità gravi, riduce dal 6 al 7 % il rischio di morte prematura.



Una nuova scoperta che per ora viene chiamata “paradosso dell’obesità”, perché sembra andare contro ogni consiglio di dietologi e nutrizionisti!

Uno studio forse ancora da dimostrare del tutto in cui sono stati però analizzati ben 97 studi condotti in tutto il mondo e dedicati all’argomento per un totale di circa 3 milioni persone coinvolte.

Speriamo la ricerca abbia buoni fondamenti, questo porterebbe gli umani ad accettarsi anche con 10 kg in più. E addirittura il mondo della moda potrebbe modificare i canoni della bellezza, sempre più evanescenti, eterei e pericolosi.