Tutti i benefici della pressoterapia

Nell’ultimo periodo si è sentito parlare sempre più spesso di pressoterapia, ma poche persone sanno di cosa si tratti veramente e dei benefici che si possono ottenere con costanza e pazienza. Di pressoterapia, infatti, ne hanno parlato tantissimo le più note influencer del mondo digitale ed, in particolar modo, di Instagram: le più giovani sono venute a conoscenza di questa recente tecnica grazie alle “stories” delle it girl più seguite del Web. Sebbene, infatti, si trattasse di una stimolazione conosciuta solo da una piccola cerchia, ad oggi possiamo dire che abbia spopolato tantissimo, fra le più giovani e non. La pressoterapia è una tecnica professionale che si basa prettamente sulla pressione in alcune parti del corpo e che aiuta a combattere cellulite ed inestetismi vari. È bene sottolineare che la pressoterapia viene utilizzata in medicina estetica e per questo presenta non solo benefici, bensì anche controindicazioni che è importante non sottovalutare.

I soggetti che non possono assolutamente sottoporsi a questo tipo di terapia, soffrono solitamente di patologie particolari. Ad ogni modo, le condizioni che possono trarre giovamento da questo trattamento sono: linfedema, vene varicose, sindrome post flebitica, sindrome post trombotica, insufficienza venosa. Dunque, è un trattamento che migliora visibilmente il funzionamento il sistema linfatico e circolatorio. Le zone principalmente interessate sono cosce, glutei, braccia e la fascia addominale. Ovviamente, è bene ricordare che ogni corpo è diverso e che alcuni trattamenti potrebbero rivelarsi meno efficaci di altri: in linea generale, comunque, la pressoterapia regala risultati oggettivi in breve tempo. La cosa migliore è consultare un medico per avere un parere preciso e completo e non incorrere in spiacevoli sorprese: solo chi conosce la storia clinica del paziente può fornire consigli saggi e onesti.

Pressoterapia: come funziona nel dettaglio

La pressoterapia è un trattamento curativo molto utilizzato in campo estetico e ora vedremo come funziona nel dettaglio. Esso si basa, perlopiù, sulla pressione esterna esercitata su arti addome: tutto ciò serve a stimolare e migliorare la circolazione linfatica e venosa. Questo tipo di massaggio è perfettamente in grado di drenare i liquidi presenti in determinate zone, disintossicare e rigenerare allo stesso tempo l’organismo. La pressoterapia è un trattamento che, se eseguito correttamente, non ha effetti negativi e permette di riattivare la circolazione linfatica. La pressione, poi, può essere regolata in base a diverse esigenze per rendere il massaggio del macchinario più efficace.

Al soggetto che sceglie di sottoporsi ad una seduta di pressoterapia non è richiesta alcuna preparazione specifica. Il paziente, infatti, viene fatto accomodare su un lettino e subito dopo lo specialista procede con un massaggio che stimola lo svuotamento delle stazioni linfonodali. Successivamente, si procede al posizionamento di alcuni applicatori nelle aree interessate, i quali vengono poi collegati al macchinario stesso. Questi applicatori sono molto comodi, hanno una forma anatomica e si gonfiano in successione ordinata nel momento in cui l’operatore aziona il macchinario: partono dalle zone periferiche per arrivare a quelle più interne.

La sensazione è una pressione più o meno forte, ma mai dolorosa o fastidiosa, in base all’opzione selezionata dall’esperto. Il trattamento può durare fino a 50 minuti ed influisce positivamente sulla salute e sul benessere del soggetto che si sottopone. Questo trattamento terapeutico, infatti, aiuta a migliorare la circolazione venosa e linfatica, tonifica i muscoli, elimina i liquidi in eccesso e riduce il gonfiore addominale. Insomma, stiamo parlando di un vero e proprio toccasana!

Pressoterapia: benefici e controindicazioni

La pressoterapia vanta numerosi importanti benefici: gonfiamento e sgonfiamento progressivo permette di riattivare in maniera veloce ed efficace la circolazione, nonché il drenaggio e dunque l’eliminazione dei liquidi in eccesso. Ovviamente, questo significa eliminare anche un’enorme quantità di tossine. Inoltre, questo trattamento aiuta moltissimo a combattere la ritenzione idrica, nemico in prima fila di tutte le donne, giovani e meno. Infatti, la pressoterapia agevola il processo di smistamento dei liquidi: risulta quindi essere il trattamento ideale anche per eliminare gli inestetismi della cellulite.

La pressoterapia ha anche l’obiettivo di alleviare il gonfiore alle gambe ed aiuta a combattere tutte le patologie tipiche del sistema venoso e linfatico: la più comune è il linfedema. È la patologia che causa l’accumulo di proteine e liquidi nei tessuti, portando le gambe ad assumere un aspetto antiestetico.

Per ultimo ma non meno importante, vogliamo ricordare che la pressoterapia favorisce la perdita di peso. Possiamo affermare che la pressoterapia non ha controindicazioni particolari, benché sia sconsigliata a persone che soffrono di insufficienza cardiaca, affette da trombosi venosa profonda, neoplasie nelle zone da trattare e donne che si trovano in stato di gravidanza. Tra gli effetti collaterali della pressoterapia vi sono l’indurimento cutaneo e l’eventuale rottura dei capillari della zona sottoposta al trattamento. Dunque, per evitare questo genere di situazioni, è bene abbinare la pressoterapia ad altri trattamenti: il drenaggio linfatico, ad esempio. Si tratta di un particolare tipo di massaggio atto a favorire il deflusso dei liquidi stagnanti, caratterizzati ad un’enorme quantità di tossine. Anche i bendaggi costituiscono un ottimo trattamento da abbinare alla pressoterapia per evitare effetti collaterali: le bende di lino vengono imbevute di una soluzione a base di oli essenziali

Pressoterapia: è un trattamento adatto a tutti?

Come affermato in precedenza, la pressoterapia non ha controindicazioni particolari; solo nei casi sopracitati è bene porre maggiore attenzione. Non è ovviamente una terapia adatta a donne in stato di gravidanza e, poiché agisce sul sistema circolatorio, a chi soffre di patologie particolari è consigliato un previo consulto del medico. Nonostante la pressoterapia sia un trattamento adatto ad ogni età, ovviamente con le dovute attenzioni, è sconsigliato a chi ha subito operazioni alla pelle o a chi soffre di dermatite. Ad ogni modo, è estremamente consigliato rivolgersi ad uno specialista nel caso in cui si desiderasse iniziare questo tipo di trattamento in svariate sedute. È fondamentale che i centri siano dotati di attrezzature di ottima qualità e conformi alle normative.

Pressoterapia: costi e sedute

A seconda della durata, il prezzo di una seduta di pressoterapia può variare. Ma non solo, il prezzo risulta diverso anche in base alle esigenze del cliente. Una seduta di pressoterapia può durare fino a 50 minuti e per ottenere risultati visibili e reali è consigliabile prendere almeno 6-7 appuntamenti presso il proprio centro estetico. L’ideale è portare a termine un ciclo completo di 10 sedute. Il costo, come affermato in precedenza, è variabile: dai 40 ai 70 euro a seduta. Per questo consigliamo di acquistare pacchetti convenienti con sedute omaggio: ce ne sono tantissimi e per tutti i gusti!

Complessivamente, quindi possiamo affermare che un ciclo completo di pressoterapia si aggira attorno ai 500-600 euro. Il costo di questo trattamento è comunque giustificato dal fatto che permette di rilassarsi e ricaricarsi durante i periodi di forte stress. La sensazione di relax e benessere è immediata: il massaggio del macchinario è molto piacevole e delicato. La riattivazione della circolazione, infatti, è molto rilassante e dona nuova energia al corpo. Da provare!

Come scegliere il tuo specialista di fiducia

La pressoterapia è un trattamento di cui tutti possono usufruire: la cosa davvero importante è saper scegliere uno specialista giusto ed in grado di valutare la compatibilità della terapia con il paziente stesso. Non è sicuramente un trattamento economico e lo specialista a cui si sceglie di rivolgersi va valutato molto attentamente, prezzo compreso. Ti consigliamo la mossa più semplice: armati di pazienza e chiedi quanti più preventivi possibile! Essendo una terapia piuttosto costosa, è bene sapere come e dove andranno spesi i propri soldi e garantirsi un risultato reale e visibile nel tempo.

Pressoterapia: sì o no?

Pressoterapia sì: un trattamento ideale per combattere gambe gonfie, ritenzione idrica ed inestetismi della cellulite. Non costituisce un miracolo, ma un validissimo aiuto per migliorare gli inestetismi della pelle; ancor meglio se abbinata ad una dieta o sport. A parte le controindicazioni sopracitate, la pressoterapia è un aiuto concreto e favorisce il benessere vero e proprio dell’organismo. I benefici della pressoterapia, infatti, dimostrati anche da studi scientifici e dall’esperienza di moltissimi pazienti.

Gli obiettivi preposti vengono facilmente raggiunti dopo una serie di sedute, le quali devono essere frequentate con costanza ed impegno da parte dei soggetti interessati. Infatti, i risultati sono visibili a partire dalla sesta seduta, circa. La pazienza è la chiave di tutto!

Ricordiamo a gran voce che la pressoterapia non è assolutamente dolorosa, anzi, genera una sensazione molto piacevole nelle zone sottoposte al trattamento. Compito dello specialista è ovviamente calibrare la pressione in base alle esigenze del paziente, ovvero la quantità di aria da infondere negli applicatori. Dunque, se sei alla ricerca di un trattamento davvero efficace, segui una dieta equilibrata e fai sport, questo è ciò che fa per te. Se preferisci startene comoda sul divano di casa, la pressoterapia può comunque costituire un valido aiuto anche se l’azione ed i benefici saranno visibili.

Ricordiamo però che prima di iniziare questo tipo di trattamento, è fondamentale accertarsi di non soffrire di patologie varie, quali: vene varicose, problemi cardiaci, insufficienza renale, cirrosi epatica, arteriosclerosi grave e non trovarsi in stato di gravidanza. Per il resto, ci sentiamo di dare il via libera a questa terapia: cosa stai aspettando? Contatta subito il tuo specialista di fiducia!