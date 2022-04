Parlare male delle amiche: perché succede e cosa fare

Laurea in Filosofia e Master in Giornalismo Internazionale LUISS. Trainer certificata CONI e FIF (Mat base e avanzato). Studia Anatomy in Motion (Gary Ward) e Qi gong.

Perché si parla male delle amiche

Magari ti succede di fare dei pensieri non proprio belli su una tua amica, anche stretta, e di non riuscire a trattenerli. Magari si viene anche a sapere e fai una figura, diciamo, non proprio bella, rischiando anche di perdere l’amicizia. Ora, calma. Cerchiamo di vedere insieme i motivi per cui questo accade e, a partire da questo, come recuperare se lo si vuole e dare spiegazioni che siano sincere:

Invidia

Difficile da ammetterlo, complesso da dichiararlo, molto dura da esprimerlo, uno dei motori principali del parlare male sta tutto qui: invidia. Magari la tua amica ha ottenuto qualcosa che a te sembra ancora lontano. Magari si tratta di genitori che le hanno regalato qualcosa che tu non puoi avere o amici che hanno fatto a lei un complimento che volevi ricevere tu. Ecco, in tutti questi casi, il movente si ritrova in una semplice parola che finisce per complicare tanto le relazioni amichevoli e non solo. Ricorda che tu hai tutto e puoi avere tutto e che se, anche fosse accaduto di parlare male dell’amica per invidia, puoi recuperare ammettendo in modo umile cosa hai provato. Se l’amica ci tiene al rapporto non porta la confessione a suo vantaggio, non infierisce sulla tua debolezza momentanea e potete mettere le basi per avere un rapporto autentico, anche migliorato dal “fattaccio”. Se invece dovesse giocare sull’accaduto e farti sentire ancora peggio, bene, considera che forse questa amicizia ci guadagni se la perdi, davvero.

Bisogno di stare al centro dell’attenzione

Magari la tua amica ha avuto attenzioni e cure dal gruppo di amici e hai voluto riprendere lo spazio centrale affossandola con le parole. Succede. A volte ci sentiamo meno e facciamo di tutto per stare al centro, il che rimane un processo comunque normale in fase di crescita. Piano piano scoprirai che il vero potere sta nel non aver bisogno di ricevere attenzioni continuamente, anzi. Parla con la tua amica e spiegale che ti dispiace; trovate dei modi per stare al centro in due, come una vera e propria squadra.

Vuoi mettere fine all’amicizia

A volte non abbiamo il coraggio di dire a chi ci vuole bene come stanno le cose e troviamo delle vie per concludere l’amicizia anche in modo drastico. Per questo iniziamo a parlare male alle spalle o avere atteggiamenti per i quali manchiamo di rispetto alla persona che fino a poco fa ritenevamo amica e trattavamo come tale. Ricorda sempre che, se vuoi terminare una relazione d’amicizia, ti conviene parlare chiaro onde evitare inutili sofferenze e aprire la catena delle maldicenze.

Vuoi vendicarti se ha parlato male di te

Certe volte ci arrivano voci che non sappiamo se sono vere o false ma che ci feriscono. Allora la via immediata diventa ferire con la stessa arma e iniziare a parlare male, rivelando fatti che avevamo promesso di tenere segreti o inventandoli persino con lo scopo di far sfigurare chi ci ha tradito. Volersi vendicare corrisponde a un comportamento umano, ma puoi sempre imparare a farlo con classe, senza per forza abbassarti al livello del pettegolezzo. Difficilmente -se si vuole dare una lezione a chi ci ha fatto soffrire – puniamo con efficacia attraverso la maldicenza. Pensaci bene di fare la stessa cosa con chi ti ha fatto male parlando poco bene di te. Potresti ottenere risultati poco gratificanti e scatenare ulteriori cattiverie vere o inventate alle tue spalle. A volte conviene affrontare viso a viso chi ci ha voluto intenzionalmente mancare di rispetto e dovrebbe solo farci le sue scuse.

Cosa fare se un’amica parla male di te

Come comportarsi se scopri che un’amica parla male di te? Per prima cosa, verifica la fonte. Coloro che riportano informazioni, hanno qualche interesse nel farvi litigare? Possono trarre vantaggio dal mettere zizzania tra di voi? In secondo luogo, verifica tu stessa, cerca di sentire a intuito se la cosa ti sembra vera o falsa e poi, in un’ultima istanza, prova a confrontarti direttamente con colei che avrebbe detto cose disdicevoli sul tuo conto. Seguendo questi passaggi, non rischi di andare su tutte le furie per niente e volgi la situazione a tuo vantaggio.

Certo, potresti provare molto dolore nel momento in cui ricevi l’informazione, ma ricorda sempre che le emozioni sono un’onda e a volte conviene aspettare che quest’onda da molto alta si abbassi, prima di agire. Lascia quindi passare l’emozione dell’umiliazione, della frustrazione, del dubbio, del sospetto e rimani centrata nella fiducia in te stessa. Il resto si svolge nel migliore dei modi, se mantieni la fede nella tua persona, ovvero se mantieni alta la concezione di te stessa. Ricorda, in generale, che se un’amica ha parlato male di te, potrebbe rifarlo anche in futuro. Le persone che hanno bisogno di parlare costantemente male degli altri nascondono un enorme senso di inadeguatezza e si sentono costantemente inferiori, vivono nell’insicurezza e non sanno credere nel loro potere. Per questo diventano estremamente pericolose se invece vuoi instaurare un’amicizia con solide basi di fiducia e ascolto reciproco. In altri termini, se un’amica parla male di te, in fondo potrebbe farti un favore andandoti a descrivere la sua persona meglio di qualsiasi altra definizione. Chi parla male di te ti fa un favore, spiegandoti le sue intenzioni e implicitamente il suo basso valore. Non ti abbassare allo stesso livello, rimani pura.