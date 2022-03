La dieta sana contro l’insufficienza venosa cronica e le vene varicose

In Italia, 1/5 della popolazione presenta vene varicose e oltre 1/3 presenta qualche segno e sintomo di insufficienza venosa. Un problema che interessa il 60-70% della popolazione generale, soprattutto di sesso femminile.

“La malattia venosa, oltre ad essere estremamente diffusa, è una patologia da non sottovalutare per il suo carattere evolutivo, che passa dagli inestetismi cutanei degli stadi iniziali alle vene varicose, agli edemi, fino alle manifestazioni più gravi come ulcere e flebiti”, spiega Angelo Santoliquido, Direttore Unità di Angiologia, Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS di Roma.

“La prevenzione, la corretta diagnosi e un trattamento appropriato sono fondamentali per evitare che la malattia peggiori nel tempo, soprattutto in presenza di fattori di rischio quali la familiarità, la sedentarietà, il sovrappeso, la gravidanza e uno stile di vita che comporta lunghi periodi in piedi o seduti”.

Per invitare le donne a prendersi cura di sé, a partire dal benessere delle gambe, è stata lanciata la campagna Non Prenderti Sotto Gamba, con un sito internet che offre un’informazione a 360 gradi per imparare a riconoscere i campanelli d’allarme della malattia venosa e a gestire i diversi aspetti correlati all’evoluzione clinica della patologia, avvalendosi del contributo di esperti autorevoli.

Cos’è la malattia venosa cronica

La Malattia Venosa Cronica – scrivono gli esperti nel sito informativo della campagna – è una condizione estremamente comune caratterizzata da un alterato ritorno del sangue dagli arti inferiori al cuore. Il sangue circola in tutto l’organismo attraverso un sistema di vasi: le arterie trasportano il sangue ricco di ossigeno dal cuore alla periferia e le vene riportano il sangue povero di ossigeno dalla periferia al cuore. Nella posizione eretta quindi il sangue venoso deve contrastare la forza di gravità per riuscire a raggiungere il cuore.

Per favorire la risalita del sangue dai piedi e dalle gambe al cuore intervengono sia i muscoli del polpaccio, che durante il movimento si contraggono e spingono il sangue verso l’alto, sia un sistema di valvole, presenti nelle vene, che si aprono e si chiudono per far procedere il flusso del sangue nella direzione giusta e impedirne il reflusso. È il movimento coordinato tra contrazione muscolare, apertura e chiusura della valvola a permettere la circolazione venosa. Se le valvole si danneggiano oppure se il muscolo del polpaccio si contrae poco perché si cammina poco, il sangue non riesce a procedere correttamente verso l’alto, e torna indietro, defluisce verso il basso, causando un aumento di pressione sulle valvole che con il trascorrere del tempo si danneggiano ulteriormente.

Ciò determina la comparsa dei primi sintomi: le vene e i capillari diventano visibili e si avverte dolore, gonfiore, prurito e arrossamento alle gambe.

I sintomi

Le vene varicose rappresentano una manifestazione visibile della malattia, che inizialmente può avere sintomi poco evidenti, come formicolii, pruriti, senso di pesantezza alle gambe, crampi notturni. Prima si arriva a una diagnosi prima si può intervenire, sia dal punto di vista farmacologico che comportamentale. È bene rivolgersi subito al medico senza trascurare i sintomi lievi, soprattutto se si è donne, si passano molte ore in piedi, si è in gravidanza, si vive in zone calde, si è anziani o si hanno dei precedenti familiari, visto che la componente genetica gioca un ruolo importante.

Come si può intervenire

Il trattamento – spiegano i medici aderenti all’iniziativa – deve avere come obiettivi il miglioramento sia della funzionalità venosa sia dei segni e sintomi della malattia.

A tal fine il primo passo è seguire uno stile di vita sano e in particolare:

Fare attività fisica con regolarità

con regolarità Fare alcune pause durante la giornata tenendo le gambe sollevate

Limitare l’uso di tacchi alti

Dormire in posizione di scarico con le gambe più alte del cuore posizionando un rialzo di circa 5 cm sotto i piedi della rete del letto realizzando così un piano inclinato

posizionando un rialzo di circa 5 cm sotto i piedi della rete del letto realizzando così un piano inclinato Evitare, nei limiti del possibile, di stare tante ore in piedi alternando momenti in cui si sta seduti e si distendono i piedi.

La dieta

Anche l’insufficienza venosa cronica – spiegano gli esperti nel sito informativo della campagna Non Prenderti Sotto Gamba – la patologia responsabile delle vene varicose o varici, può essere influenzata dalla dieta. È una malattia molto seria e purtroppo una corretta alimentazione non basta per curarla una volta insorta; introdurre determinati alimenti ed evitarne altri, però, può costituire un valido aiuto per prevenirla e attenuarne il progredire, soprattutto se si accompagna un regime dietetico con una vita attiva e con l’esercizio fisico.

L’importanza di un corretto peso corporeo

Uno dei motivi per cui chi rientra nelle categorie elencate deve adottare una dieta sana è tenere sotto controllo il peso. Uno dei fattori che favorisce il manifestarsi dell’insufficienza venosa è infatti l’obesità. Il peso eccessivo porta i soggetti interessati a muoversi male e a non mobilizzare abbastanza gli arti inferiori. L’azione di spinta dei muscoli del polpaccio sulle vene è essenziale per la risalita del sangue verso il cuore, così come l’appoggio ritmico della pianta del piede al suolo che attiva la pompa plantare, una zona ricca di vasi sanguigni. Nelle persone obese, inoltre, a causa dell’accumulo di adipe sull’addome, la pressione endoaddominale aumenta e si rallenta il deflusso del sangue dagli arti inferiori.

Cosa mangiare

Un’altra componente importante per evitare le vene varicose è la salute delle pareti dei vasi sanguigni. Se esse non sono toniche, il sangue si accumula, deformandole. Il collagene è una proteina presente in gran parte dei tessuti del corpo umano ed è molto importante anche per la tonicità delle vene. Viene sintetizzato a partire dalla vitamina C, quindi si devono assumere alimenti in cui è presente, come frutta e verdura, ad esempio gli agrumi (limoni, mandarini, arance) kiwi, ribes, ananas, more. Gli stessi elementi sono ricchi anche di polifenoli, che contrastano l’ossidazione delle cellule.

Altre sostanze preziose, che agiscono come vasoprotettori sulla fragilità capillare, sono gli antocianosidi presenti nel mirtillo nero e in tutta la frutta dalla colorazione blu.

Gli acidi grassi insaturi, invece, contribuiscono alla formazione di Omega-3 e Omega-9 che hanno proprietà antinfiammatorie e anticoagulanti. Non sono sintetizzati dall’organismo, quindi è bene assumerli attraverso l’alimentazione. Si trovano nel pesce, in particolare in salmoni, tonni, sgombri e sardine, negli oli vegetali come l’olio di noci, l’olio extravergine di oliva, l’olio di soia e di semi di girasole e nella frutta secca ad esempio mandorle, noci, semi di zucca, arachidi.

Cibi come ananas, uva, pere, melone, anguria, mele, sedano, asparagi, aglio e cipolla hanno una forte azione diuretica perché contribuiscono a drenare edemi o gonfiori.

Cosa evitare

I cibi molto grassi e calorici che portano a prendere peso sono quindi da assumere in quantità moderata. Tra questi: sale, zuccheri semplici come bibite e prodotti da forno, grassi saturi e idrogenati, ad esempio burro e margarina”.

Senza dimenticare una corretta idratazione. Circa il 60% del nostro organismo è infatti formato da acqua: ogni cellula tessuto e organo del nostro corpo ha bisogno dell’acqua per funzionare correttamente. Il sistema cardiovascolare non fa eccezione e necessita per poter funzionare correttamente di una adeguata idratazione. Per questo gli esperti consigliano di bere 1,5-2 litri di acqua al giorno, pari a circa 8 bicchieri di acqua al giorno, salvo diverse indicazioni del medico curante specifiche per la propria condizione patologica.