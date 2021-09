La dieta del sonno felice: il menu per la corretta digestione

Una delle cause più comuni dell’insonnia è rappresentata da abitudini non corrette a tavola, come l’assunzione di caffè, cacao, cola o cibi piccanti la sera. Ma eliminare questi alimenti dalla dieta non basta per garantire un buon sonno.

Abbiamo chiesto al dottor Corrado Pierantoni di mettere a punto una dieta, con un menu settimanale e delle ricette per favorire una corretta digestione, non appesantire organi quali fegato, reni e intestino e farci fare sonni tranquilli. Ideale anche per chi vuole mantenere il peso corporeo o dimagrire.