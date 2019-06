Il sole ci rende felici più di qualunque medicina

editato in: da

Alcuni ricercatori della Brigham Young University, nello Utah, hanno analizzato l’effetto che il sole ha sul nostro stato d’animo, analizzando come le ore dall’alba al tramonto agiscono sui comportamenti delle persone e i risultati sono davvero interessanti.

Il potere della luce e del sole

I dati raccolti dai ricercatori non lasciano dubbi: le ore di luce solare hanno un importante effetto sullo stato mentale di ognuno. Si tratta peraltro di un effetto molto più potente di quello prodotto da altri fattori, come temperatura, inquinamento e pioggia. Lo studio mette in evidenza come le persone sono più tristi quando le giornate sono meno soleggiate e le ore fra l’alba e il tramonto sono meno numerose, mentre sono più felici quando invece la luce del giorno, fra alba e tramonto, dura di più. Questo dato è stato analizzato anche in riferimento ad altri studi sull’effetto del tempo e dell’inquinamento sull’umore e si è scoperto che nulla come la luce ha un impatto sullo stato mentale delle persone.



Perché il sole ci rende felici?

Senza entrare nel merito della meteoropatia, è bene sapere che il sole stimola la produzione di serotonina, l’ormone del buonumore, e melatonina, altro ormone che aiuta la serenità anche perché permette di regolarizzare il ciclo sonno-veglia a tutto vantaggio di un buon riposo e dunque di una minore irritabilità e stanchezza. Esponendosi al sole facciamo un pieno di vitamina D, utile a rafforzare il sistema immunitario e tenerci lontani dalle malattie ma soprattutto, l’esposizione al sole permette di rilassarsi e aiuta la libido, fattori tutt’altro che trascurabili per stare bene.



Lasciamoci baciare dal sole e diventeremo sempre più belle, sane e felici.