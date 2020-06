Il latte vaccino aiuta a contrastare sovrappeso e obesità

editato in: da

Negli ultimi anni, a causa di un’informazione incompleta e di alcuni cambiamenti negli stili di vita, sono mutate alcune delle “tradizionali” abitudini alimentari, che hanno determinato una riduzione del consumo del latte e dei suoi derivati nell’alimentazione quotidiana.

Un esempio per tutti è dato dall’informazione relativa al contenuto di grasso presente nel latte, che nell’opinione di alcuni sarebbe elevato. In realtà la colazione a base di latte non solo è nutriente e contribuisce a creare un senso di sazietà, ma è anche ricca di nutrienti necessari per il corretto sviluppo dell’organismo, in particolare delle ossa. Infatti, il latte è una ricca fonte di calcio che aiuta ad accelerare il metabolismo e contrastare sovrappeso e obesità. Ecco come.

Quanti grassi contiene il latte?

Il contenuto di grassi nel latte è relativamente basso: 100 grammi di latte vaccino intero contengono 3,6 grammi di grassi, alcuni dei quali hanno un ruolo positivo per il nostro organismo. Parliamo, per esempio, degli acidi grassi a catena corta, isomeri coniugati dell’acido linoleico e anche gli acidi grassi a catena dispari. Ma il latte contiene anche un altro importante elemento fondamentale per il nostro benessere: il calcio.

Il ruolo del calcio: accelera il metabolismo e non solo

Come abbiamo detto, il latte è una ricca fonte di calcio, un minerale essenziale che deve essere assunto quotidianamente proprio grazie all’alimentazione. Il calcio presente nel latte può contribuire ad accelerare il metabolismo energetico con conseguente riduzione del peso. Inoltre, è anche un elemento fondamentale per tutto l’organismo nelle varie fasi della vita. Infatti, promuove il corretto sviluppo di denti e ossa, oltre a consentire e favorire la contrazione dei muscoli, la coagulazione del sangue, la conduzione degli impulsi nervosi e così via.

Assumere una quantità adeguata di calcio ha ripercussioni positive sulla massa ossea in ogni fase della vita: in età evolutiva permette di massimizzare il picco della massa, mentre nell’adulto la preserva e infine, in età avanzata, consente di ridurre al minimo la perdita del volume.

Anche le proteine del latte possono contribuire stimolando la termogenesi, incrementando il senso di sazietà e preservando o incrementando la massa magra.

Per tali motivi, le raccomandazioni dell’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) e le Linee Guida per una Sana Alimentazione (Crea, 2018) promuovono il consumo di latte.

Latte: ecco perché è meglio consumarlo a colazione

Infine, non dimentichiamoci che il latte ci fa sentire più sazi, effetto che si manifesta soprattutto se il latte viene consumato come alimento a colazione. I benefici del latte sulla sazietà sono confermati dagli effetti a lungo termine sulla composizione corporea, nell’ambito di diete ipocaloriche associate all’esercizio fisico e sul rischio cardio metabolico.

Il Programma Latte nelle scuole, campagna di educazione alimentare rivolta agli alunni delle scuole primarie italiane, finanziata dall’Unione europea e realizzata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, attraverso degustazioni guidate di latte e prodotti lattiero caseari (yogurt e formaggi), intende accompagnare i bambini in un percorso di educazione alimentare, per insegnar loro ad inserire nell’alimentazione quotidiana questi prodotti, conservandone poi l’abitudine per tutta la vita.