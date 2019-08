Galega, la pianta per prevenire il diabete e depurare il fegato

editato in: da

La galega, nota anche con il nome latino di Galega Officinalis, è una pianta facente parte della famiglia delle Fabaceae e nota per la sua efficacia preventiva contro il diabete.

Tra le sue proprietà, è possibile ricordare anche la capacità di depurare il fegato e i benefici galattogeni. Non a caso, la galega è utilizzata da secoli come rimedio fitoterapico nella delicata fase dell’allattamento al seno con lo scopo di aumentare la produzione di latte materno. Tornando un attimo ai suoi benefici contro il diabete, ricordiamo che sono dovuti in particolare alla presenza di galegina, un alcaloide contraddistinto da una forte carica ipoglicemizzante.

Questa peculiarità della galega è stata più volte oggetto dell’attenzione scientifica. Degno di nota a tal proposito è uno studio del 2018, condotto da un’equipe attiva presso la Ivan Franko National University of Lviv. La ricerca in questione ha preso in esame, con risultati positivi, gli effetti dell’estratto di galega su alcuni topi affetti da diabete mellito.

Gli studiosi si sono mossi con lo scopo specifico di individuare la capacità di questa pianta di regolare la funzionalità del sistema immunitario, spesso problematica nei pazienti diabetici, che risultano per questo maggiormente a rischio di infezioni.

Quando si parla della galega, è fondamentale ricordare anche la sua efficacia depurativa per il fegato e per i reni. Questa pianta stimola infatti la diuresi, contribuendo all’eliminazione delle tossine dal corpo. In commercio si possono trovare sia le foglie sia i semi essiccati, punti di partenza perfetti per la preparazione di infusi e decotti. Chi vuole, può prendere in considerazione anche la tintura madre.

Quest’ultima opzione è consigliata soprattutto a chi ha bisogno di tenere sotto controllo la glicemia. Le gocce andrebbero assunte prima dei 3 pasti principali della giornata, mantenendosi di volta in volta sulle 30. Fondamentale è ricordare che l’assunzione di galega non sostituisce in alcun modo la terapia con insulina nei pazienti diabetici.

Per questo motivo, prima di iniziare a provare sia gli estratti sia la tintura madre è necessario consultare il proprio diabetologo di fiducia. Se si eccede con le dosi di galega, pianta che deve essere tenuta lontano da animali domestici come cani e gatti in quanto estremamente pericolosa per la loro salute, il rischio è infatti quello di andare incontro a ipoglicemia.