Zanzara tigre: quali malattie trasmette e come contrastarla

La zanzara tigre arriva dall'Asia ed è sbarcata in Italia negli Anni Novanta attraverso il commercio dei copertoni usati. Per deporre le uova le bastano infatti ambienti dove ristagnano piccole quantità di acqua, come i copertoni per l'appunto. In 10 anni si è diffusa in tutta italia. Si è ben adattata alla vita nelle città: il contesto urbano infatti è il suo ambiente ideale, quello dove trova posti adatti alla deposizione delle uova e tante prede da pungere.