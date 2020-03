Vitamina D2 e vitamina D3: le fonti principali

Laè una vitamina liposolubile avente un ruolo cruciale per la salute. Tra i suoi effetti è possibile citare l'ottimizzazione dell'assorbimento di calcio, la regolazione della crescita ossea e il miglioramento della risposta immunitaria . In natura la possiamo trovare in diverse forme. Quali di preciso? Lae la. I cibi che le contengono sono numerosi e comprendono per esempio l'olio di pesce, che rappresenta anche un'eccellente fonte di omega 3. Quali sono gli altri? Qual è la differenza tra le due forme di vitamina D? Scopriamolo assieme!