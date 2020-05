Le verdure e le erbe più ricche di vitamina C

Laè una vitamina idrosolubile nota per la sua forte efficacia. Tra i suoi benefici è possibile citare, come evidenziato dagli esperti dei National Institutes of Health , anche il contributo alla, proteina fondamentale per il tessuto connettivo. Quando pensiamo alle fonti di vitamina C - il fabbisogno di questo nutriente è di circa 90 mg al giorno - le prime immagini che vengono in mente riguardano gli agrumi. Non bisogna però dimenticare che, tra gli, ci sono anche. Scopriamo assieme quali!