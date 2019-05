Gustoso e ricco di proprietà benefiche, il sale rosa dell'Himalaya ha conquistato tutti negli ultimi anni. Molto diverso dal "sale comune", viene utilizzato non solo per insaporire gli alimenti, ma anche per migliorare il sonno, purificare l'aria e contrastare gli inestetismi della pelle. Vi sveliamo tutti gli usi del sale rosa e come sfruttarlo al meglio per il vostro benessere.