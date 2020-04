Rame, i benefici per la salute e gli alimenti che lo contengono

è un minerale di grande importanza per la salute. Presente in piccole quantità nell'organismo umano, può essere assunto tramite alimentazione. Tra i suoi benefici è possibile citare il contributo ale allaCome dimostrato da uno studio del 2016 condotto da un'equipe dell'Hôpital Edouard Herriot di Lione, il rame è coinvolto anche nel corretto funzionamento del sistema immunitario. Ile può essere soddisfatto grazie a diversi alimenti. Tra questi è possibile includere il fegato (una singola fetta permette di assumere 10 mg di rame). Quali sono gli altri alimenti da prendere in considerazione quando si puntaa ottimizzare l'apporto di rame? Scopriamoli assieme!