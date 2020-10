Pasta e altri 8 alimenti per fare il pieno di energia

Dal momento in cui ci alziamo dal letto sin quando non chiudiamo gli occhi per precipitare tra le braccia di Morfeo, il nostro corpo richiede una certa quantità di energia. Se non forniamo all'organismo ciò di cui ha bisogno, ci sentiremo stanchi e poco concentrati, con gli effetti che sicuramente tutti conosciamo bene. In quest'ottica, l'alimentazione svolge un ruolo davvero importantissimo: quali sono i cibi che ci permettono di fare il pieno di energia a breve o a lungo termine?