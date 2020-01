Pancia piatta, i grassi buoni che sgonfiano

Sfoggiare un addome piatto è il sogno di tantissime persone, soprattutto quando arriva la bella stagione e il momento di farsi vedere in costume. Per raggiungere quest'obiettivo, è molto importante curare l'alimentazione e, in particolare, assumere grassi buoni. Stiamo parlando degli acidi grassi insaturi, grazie ai quali è possibile tenere sotto controllo il colesterolo ed equilibrare il metabolismo dei lipidi. Vediamo assieme dove possiamo trovarli!