Magnesio: le sue proprietà e i cibi dove trovarlo

Il magnesio è uno dei minerali più importanti per la salute dell'organismo umano. Per la precisione, si tratta del quarto minerale più presente nel nostro corpo (in un soggetto adulto sano la sua quantità si aggira tra i 20 e i 28 grammi). Quali sono i suoi benefici? In quali cibi si può trovare? Scopriamolo assieme!