Legumi, i migliori per una dieta sana

Considerati un'ottima alternative per sostituire la carne nelle diete vegane e vegetariane, isono degli alleati speciali per la salute. Da includere anche delle diete onnivore, sono caratterizzati da benefici notevoli. Tra questi è possibile includere l' alto contenuto di proteine , ma anche la ricchezza in fibre. Quali sono i legumi migliori da includere nella dieta? Scopriamo assieme 9 deliziose alternative.