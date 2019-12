I 7 legumi con meno calorie

Ricchi di proteine, fibre e minerali, isono considerati degli alleati straordinari della dieta sana. Come ricordato da un'istituzione sanitaria di fama mondiale quale l' Harvard Medical School , rappresentano una valida alternativa per sostituire la carne rossa. Quali sono i consigli per sceglierli? Un criterio senza dubbio utile consiste nel considerare l'apporto energetico. A questo proposito, abbiamo selezionato