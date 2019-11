I 7 frutti che contengono più zuccheri

Mangiare frutta fa bene! Su questo nessuno ha dubbi e i nutrizionisti sono i primi a consigliare ai propri pazienti di incrementarne l'assunzione. Come in tutte le cose ci vuole buonsenso. La frutta è infatti caratterizzata da una quantità di zuccheri che può risultare eccessiva per alcune categorie di persone (p.e. i diabetici o chi sta seguendo una dieta chetogenica). Ma quali sono i frutti che contengono più zuccheri? Scopriamone assieme 7!