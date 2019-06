I 10 cibi più pericolosi: black list Coldiretti

Coldiretti ha stilato la black list dei 10 cibi più pericolosi per la salute. Dall'analisi effettuata emerge che nel 2018 in Italia è scoppiato più di un allarme alimentare al giorno per un totale di ben 398 notifiche inviate all’Unione Europea durante l’anno. Sul totale dei 398 allarmi, solo 70 (17%) hanno riguardato prodotti con origine nazionale, 194 provenivano da altri Paesi dell’Unione Europea (49%) e 134 da Paesi extracomunitari (34%). Tra i rischi maggiori per l'Italia, si annoverano il pesce spagnolo, le ostriche vive francesi, il manzo e il pollo brasiliano... Vediamo in dettaglio i 10 cibi più pericolosi secondo Coldiretti e da cosa sono contaminati