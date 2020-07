I frutti più ricchi d’acqua per idratarsi in estate

Soprattutto quando arriva l'estate,è importantissimo. Per fortuna, grazie all'alimentazione, è possibile ottimizzare l'apporto idrico. Trascurarlo è pericoloso. Tra gli effetti collaterali della poca attenzione all'assunzione di acqua, è per esempio possibile citare l'insorgenza di mal di testa e di crampi muscolari. Per fortuna, curando l'alimentazione, si può evitare tutto ciò. Laè un punto di riferimento fondamentale quando si punta a idratarsi. Giusto per ricordare una delle principali alternative, citiamo l' anguria . Con un peso costituito per oltre il 90% da acqua, permette non solo di idratarsi al meglio ma anche, come dimostrato da uno studio condotto in Polonia nel 2016 , di tenere sotto controllo l'appetito in virtù della sua bassa densità calorica. Detto questo, scopriamo alcuni tra gli altri frutti ricchi d'acqua da aggiungere alla dieta per ottimizzare l'idratazione.