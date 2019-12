I frutti che contengono più vitamina C

Detta anche, laè una vitamina idrosolubile. Dal momento che appartiene alla categoria delle vitamine essenziali, deve essere assunta tramite fonti alimentari. Come evidenziato dagli esperti di Humanitas , perde le sue proprietà benefiche in caso di cottura in acqua. Per quanto riguarda questo aspetto, ricordiamo che, tra i principali benefici dellac'è l'efficacia antiossidante e la capacità di migliorare la funzionalità del sistema immunitario. A questo punto, è naturale chiedersi quali siano gli alimenti che contengono più vitamina C. Tra questi, è possibile ricordare diversi. Vediamo assieme i primi dieci.