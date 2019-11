Fibre alimentari per abbassare il colesterolo: i cibi che ne contengono di più

Quando si parla di, si inquadrano quei principi nutritivi che non vengono assimilati dall'organismo e neppure digeriti. Disponibili sia in forma insolubile, sia in forma solubile in acqua, le fibre sono fondamentali per favorire il transito intestinale, ma anche per abbassare il colesterolo e per tenere sotto controllo l'assorbimetno degli zuccheri nel sangue. Come ricordato dagli esperti della Fondazione Veronesi , l'ideale per i soggetti adulti è il consumo di circa. La carenza è da evitare ma anche l'eccesso non fa certo bene e può causare effetti collaterali relativi soprattutto all'apparato digerente. Tornando un attimo agli effetti anti colesterolo ricordiamo che sono dovuti soprattutto ai, una tipologia di fibre solubili. Quali sono i cibi che li contengono? Vediamoli assieme.