Dieci modi per perdere peso senza dieta

Il modo migliore e più efficace per perdere peso e rimanere in forma consiste nel prestare attenzione alla propria alimentazione e fare un po' di attività fisica. Tuttavia, non è sempre facile seguire diete rigorose - anche se promettono un dimagrimento notevole - e praticare sport con regolarità, senza cadere mai in tentazione. E allora non resta che adottare qualche piccolo accorgimento per riuscire a perdere qualche chilo in maniera semplice: la scienza rivela infatti che ci sono degli stratagemmi ottimi che non prevedono rigidi regimi alimentari ed estenuanti sessioni in palestra.