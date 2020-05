Colesterolo alto, i cibi a cui fare attenzione

Quando si parla di colesterolo, si inquadra una molecola organica appartenente alla famiglia dei lipidi e facente parte delle componenti della membrana cellulare. Svolge diverse funzioni importanti, legate per esempio alla produzione di ormoni e vitamina D. Viene trasportato nel sangue da strutture molecolari note come lipoproteine. Queste possono essere a bassa o ad alta densità (si parla quindi di colesterolo LDL e di colesterolo HDL). Il primo è considerato poco sano in quanto associato alla formazione di placche aterosclerotiche, con conseguenti danni per la salute del cuore. Il rapporto tra colesterolo HDL e LDL è considerato uno dei principali indicatori di rischio cardiovascolare. Per tenerlo sotto controllo, è bene curare la qualità della dieta, moderando o evitando l'assunzione di alcuni alimenti (in caso di dubbi è opportuno consultare il proprio medico curante). Detto questo, vediamo assieme quali sono i cibi in questione.