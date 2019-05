Il potassio è un minerale essenziale per la nostra salute, perfetto per rimanere in forma e sconfiggere l'odiata cellulite . Una carenza di questa sostanza può provocare crampi, stitichezza, disidratazione e portare alla formazione di antiestetici edemi. Per drenare i liquidi ed eliminare la buccia d'arancia, basta assumere il potassio grazie alla dieta.