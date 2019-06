I cibi ricchi di calcio

Il calcio è fondamentale per la salute del nostro organismo, poiché aiuta a rafforzare le ossa e prevenire l'osteoporosi. Per gli esperti dovremmo assumerne circa 1000 mg al giorno (1500 mg in menopausa), consumando gli alimenti che ne contengono di più. Non solo il latte e i latticini, ma anche tantissimi altri cibi gustosi e sani da portare a tavola per fare il pieno di calcio.