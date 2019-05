Una strategia per perdere peso e mantenere la linea è inserire nella propria dieta con poche calorie , ma ricche di proprietà fondamentali per il benessere dell’organismo. Le mele sono un alimento perfetto in questo senso perché contengono, dato che sono formate per l’84 – 88% da acqua, ma possiedono grande quantità di vitamine e sali minerali.