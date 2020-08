Biotina, i benefici e i cibi dove trovarla

Conosciuta anche come vitamina B7 o vitamina H, la biotina aiuta a trasformare il cibo in energia. Vitamina idrosolubile, è fondamentale anche per la funzione epatica. Dal momento che il nostro corpo non la immagazzina, è necessario assumerla attraverso l'alimentazione. I cibi che la contengono sono numerosi (e tra questi è possibile comprendere i semi di girasole). Quali sono gli altri alimenti da considerare? Scopriamone assieme 7 tra i più importanti!