Ferro, gli alimenti di origine vegetale che ne sono più ricchi

Il ferro, componente fondamentale dell'emoglobina, è essenziale per un'alimentazione sana. Con una RDI che sia aggira attorno ai 14 mg - parliamo di parametri relativi a soggetti adulti in salute - si distingue tra ferro eme, presente soprattutto nei cibi di origine animale e di facile assorbimento - e ferro non eme, che possiamo invece trovare negli alimenti di origine vegetale soprattutto e che è un po' più difficile da assorbire. Per questo motivo, chi segue un'alimentazione a base vegetariana dovrebbe considerare una dose giornaliera maggiore. Quali sono i cibi di origine vegetale più ricchi di questo nutriente? Scopriamone assieme alcuni!