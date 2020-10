I 7 migliori alimenti da consumare prima di andare a dormire

Dormire bene è importantissimo per la nostra salute fisica e mentale, come dimostrato ampiamente da molti studi scientifici. Gli esperti consigliano di riposare per almeno 7 ore continuative ogni notte, ma non è sempre facile riuscire a staccare la spina e godere di un buon sonno. Molte persone soffrono di insonnia, ma sono ancora di più coloro che vivono notti agitate, risvegliandosi spesso e facendo fatica ad addormentarsi. Sapevate che la dieta è fondamentale per riposare bene? Scopriamo alcuni consigli alimentari per dormire bene.