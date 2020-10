I 15 cibi più ricchi di fibre che aiutano a dimagrire

Tra le sostanze nutritive di cui il nostro organismo non può proprio fare a meno ci sono le fibre: queste sostanze attraversano indenni lo stomaco e raggiungono l'intestino, dove fungono da nutrimento per la flora batterica. In questo modo svolgono un'importante azione per il nostro sistema immunitario, oltre a favorire il transito intestinale e combattere la stitichezza. I cibi che ne sono ricchi aiutano anche a dimagrire: aumentano il senso di sazietà, riducono il gonfiore addominale e tengono sotto controllo i livelli di zucchero nel sangue. Scopriamo dunque quali sono questi preziosi alimenti.