Le cause del mal di testa

Soffrite di mal di testa: perché? Sarà qualcosa che avete mangiato? O qualche abitudine sbagliata nello stile di vita? Il blog Huffington Post ha individuato 11 possibili cause, eccole:



1. Brevi vacanze



Spesso il mal di testa può essere causato da un'interruzione della routine settimanale, come ad esempio accade in un weekend non lavorativo: è il tipico e diffuso mal di testa da weekend. In questo caso è importante non svegliarsi troppo tardi la mattina e non indugiare a letto fino all'ora di pranzo.