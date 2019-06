La dieta del magnesio: dimagrisci rinforzando le ossa

COME FUNZIONA: La dieta del magnesio è una dieta da 1200-1500 kcal al giorno, ideata da dei nutrizionisti e prevede che si privilegino gli alimenti ricchi di magnesio, come frutta secca a guscio, cereali, verdure di colore verde, cacao, latte, latticini e legumi. Il magnesio agendo positivamente sull’umore permetterà di seguire la dieta senza incorrere in scoramento e frustrazione, tipici dei regimi dimagranti. La dieta del magnesio dura un mese e permette di perdere 5-7 chili.