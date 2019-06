Gli 8 grassi che fanno bene alla dieta e non solo

Comunemente si ritiene che i grassi siano nemici della dieta: si è sovrappeso perché si ingeriscono troppi grassi. Questo è un mito da sfatare. E' stato ormai riconosciuto scientificamente che i grassi sani, ossia i cosiddetti acidi grassi essenziali, come gli oli alimentari, sono indispensabili per il benessere dell'organismo, preservano la salute del cuore (una delle cause dell' infarto infatti è il colesterolo elevato), degli occhi, dei capelli e sono fondamentali per lo sviluppo del cervello