Gambe gonfie e ritenzione? Le tisane contro i fastidi estivi

INFUSO ALLA LIQUIRIZIA CONTRO LA PRESSIONE BASSA - Il caldo può provocare cali di pressione, con conseguenti giramenti, nausea e stanchezza. La liquirizia si rivela molto utile in questi casi. Lasciare in infusione per 10-12 minuti mezzo cucchiaino di radice di liquirizia sminuzzata in 150 ml di acqua bollente, poi filtrate e bevete subito oppure dopo aver fatto raffreddare l’infuso. Non esagerate: la liquirizia è molto potente e non è per tutti (non è indicata in presenza di disturbi epatici, ipertensione, diabete o gravidanza), non superare le 3 tazze al giorno.