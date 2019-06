10 verdure alternative per chips sane e buonissime

Tagliate la zucca che avete scelto a fettine sottili o a striscioline di pochi millimetri. Condite con sale grosso dell'Himalaya, rosmarino e olio extravergine. Cuocete in una teglia rivestita di carta da forno a 160°C per circa 20-30 minuti, girando di tanto in tanto.

Per i chips di barbabietole comprate quelle già cotte al forno. Sbucciate lavate e asciugate bene. Tagliate quindi la barbabietola a fettine sottili. Spennellate di olio e fate a cuocere in una teglia da forno per un'ora a 160°

Servire con salsa guacamole: tagliare 2 pomodori spellato a dadini, tritare finemente 1 cipolla, affettate 2 peperoncini. Schiacciare la polpa di 2 avocado e ridurli in crema, unire il succo di lime e un po' di sale. Mescolare le verdure all'avocado e cospargere con coriandolo fresco. Ottima per molti chips di verdure