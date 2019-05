Consulenza online: gli esperti di DiLei rispondono alle vostre domande

editato in: da

Sessualità, chirurgia estetica, dermatologia, psicologia, look: un team di esperti risponde alle vostre domande. Ecco chi sono gli esperti di DiLei:



Andrea Carubia – Psicologo Sessuologo Psicoterapeuta

Da diversi anni si occupa di promozione del benessere psicologico e sessuale dell’individuo e della coppia allo scopo di migliorare, attraverso le più recenti e innovative tecniche terapeutiche, il rapporto con se stessi e con gli altri. Si occupa soprattutto di problematiche legate alla sfera sessuale e difficoltà relazionali e/o affettive.

Giuseppe Renzi, ginecologo

Laureato in Medicina e Chirurgia presso la Seconda Università degli Studi di Napoli, dove ha conseguito la specializzazione in Ostetricia e Ginecologia. Attualmente lavora presso alcune cliniche private, dove svolge la mansione di consulente del centro“ Menopausa e patologia del Pavimento Pelvico”. Si occupa di sterilità di coppia, incontinenza urinaria, ginecologia e ostetricia.

Arianna Bonfiglio, nutrizionista

Laureata in Scienze Biologiche presso l’Università degli Studi di Milano, ha conseguito la Specializzazione in Scienze dell’Alimentazione, dopo aver svolto attività di ricerca presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Alimentari e Microbiologiche (DiSTAM), Università degli Studi di Milano.

Dopo aver lavorato presso l’Istituto Clinico Humanitas, svolge ora la professione di Nutrizionista presso il suo Studio a Busto Arsizio, Varese.

Opinionista in Radio e TV, docente al Master ‘Psicologia dello Sport’, ha condotto inoltre diversi corsi e seminari su tematiche legate all’alimentazione.

Massimo Vidmar – Psicologo, Psicoterapeuta

Offre le sue consulenze (anche on line) ad adolescenti, adulti, coppie e anziani. Si occupa inoltre di Valutazione dello Stress e Stress Management, Valutazione e trattamento delle Demenze, Psicologia dello Sport. Conduce Training motivazionali per lo Sviluppo del Potenziale.



Edi Salvadori – PsicoPedagogista, Counselor Relazionale Professional, Mediatrice Familiare

Consulente in problematiche relative al sentire le Voci, si è specializzata in Voice Dialogue e Floriterapia. Ha conseguito l’abilitazione come docente di Alta Formazione. Ha una formazione legata alle filosofie orientali (Ayurveda e medicina cinese). Collabora con lo staff di Cristina Contini nel sostenere gli uditori di Voci e le loro famiglie. Collabora con altri professionisti, che si occupano della relazione di aiuto, nelle diverse specificità.

Rossella Migliaccio – Consulente di Immagine

Rossella Migliaccio è consulente di immagine e lavora a Milano, Londra, Lugano e Zurigo. E’ anche specialista in Personal Branding e Bridal Styling e fa parte dell’Association of Image Consultants International. Si è laureata in Marketing all’Università Bocconi. E’ diplomata in Image, professional development skills and personal branding presso il London Image Institute. Ha inoltre conseguito un attestato di personal shopper presso l’Istituto Europeo di Design.

Lorenzo Puglisi – Avvocato specializzato in diritto di famiglia e diritto minorile

Avvocato e Presidente dell’Associazione per la difesa della donna SOS Stalking, specializzato in diritto di famiglia, sia nazionale che internazionale, dal 2012 Lorenzo Puglisi è promotore di Family Legal: studio legale all’avanguardia dedicato al diritto di famiglia. Puglisi si occupa di una sfera molto precisa di problematiche giuridiche come le separazioni e i divorzi, offrendo anche soluzioni innovative come il Divorzio all’estero, ed è esperto in casi di sottrazione internazionale di minore. Nel 2013 ha pubblicato per Urra, Feltrinelli Con te ho chiuso!, il sito di Family Legal e di Sos Stalking.

Alessandra Marcianò – wedding planner

Lavora per il gruppo “SposiAmo Wedding Planners” dal 2008, è co-titolare insieme a Manila Sorvillo, per le sedi di Imperia e Pavia. Consulente per ogni fase organizzativa, logistica e di immagine in matrimoni e feste private su tutto il territorio nazionale ed estero.

Prof. Saverio Gentile

Docente presso il Department of Pharmacology and Therapeutics della Loyola University in Chicago, U.S.A. e direttore del laboratorio di Ion Channels and Cancer. Esperto di biologia del cancro ed autore di numerose pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali.

Francesco Chiarelli, pediatra

Ha conseguito la Laurea in Medicina e Chirurgia nell’Università di Siena con voti 110/110 e lode, e si è specializzato in Endocrinologia all’Università di Modena ed in Pediatria all’Università di Chieti, dove attualmente insegna come Professore Ordinario di Pediatria. E’ Direttore del Clinica Pediatrica e del Dipartimento Materno Infantile, ASL Chieti. Cursus accademico in Clinica Pediatrica dell’Università di Chieti: Ricercatore, Professore Associato, Professore Ordinario,Direttore, Direttore Scuola Specializzazione.