Dormire bene: 5 prodotti e accessori beauty per migliorare il sonno

Lo stress e i tanti impegni della vita quotidiana: dormire bene a volte è davvero difficile se non impossibile. Soprattutto a causa della nuova routine imposta dall’emergenza sanitaria che ha inciso sul ciclo sonno-veglia in modo decisivo. La conferma arriva da uno studio realizzato dall’Università di Parma che ha convolto più di 6 mila persone con un’età fra i 18 e gli 82 anni. I risultati hanno evidenziato che il 55,32% delle persone coinvolte ha riscontrato una ridotta qualità del sonno durante e dopo il lockdown.

Di fronte a questi dati resta una certezza: dormire bene è fondamentale per la salute psicofisica. Ci consente di “ricaricare le batterie” e affrontare al meglio la giornata. Una piccola coccola che può diventare ancora più efficace grazie all’aiuto di Abiby. Il talent scout di prodotti must have del settore beauty ha infatti selezionato in occasione della Giornata Mondiale del Sonno 5 prodotti e accessori per migliorare il riposo.

Mascherina in seta

La luce interferisce sulla buona qualità del sonno, per questo per riposare meglio è d’obbligo rimanere completamente al buio. Un aiuto arriva dalla la Mascherina notte in seta Francine Hair Care, che isola dalla luce e al tempo stesso non ostacola l’azione delle creme per il contorno occhi che si applicano la sera. La seta inoltre mantiene l’idratazione e non crea irritazioni.

Mist viso e cuscino

Gli aromi floreali di lavanda e camomilla distendono la mente e rilassano. Questi profumi sono presenti nel Mist viso e cuscino – Sleep Easy di Blooming Blends. Uno spray che, spruzzato sul viso o sul cuscino poco prima di dormire, placa i sensi, permette di rilassarsi e aiuta a ritrovare il sonno grazie all’azione di un mix di estratti botanici.

Capsule per dormire

Per regolare il ciclo sonno-veglia il nostro organismo produce la melatonina, ma spesso questo equilibrio viene disturbato. Per ristabilirlo basta assumere le capsule Resleep – Capsule per dormire di Sleep.Ink, che garantiscono un ottimo riposo aiutano ad addormentarsi più velocemente, senza effetti collaterali.

Sleep essence

Sleep essence di Sleep.Ink è la soluzione ideale per chi non ama le pastiglie, ma vorrebbe comunque migliorare la qualità del sonno. A base di melatonina, questo prodotto si può sciogliere in qualsiasi bevanda, dal latte alla camomilla, sino all’acqua. Limita gli effetti del jet lag e riduce il tempo necessario per addormentarsi.

Trattamento notte in gel-crema

La beauty routine serale e l’aromaterapia si uniscono grazie a Sound sleep Cocoon di Dermalogica. Un trattamento notte in gel-crema che aiuta a conciliare il sonno grazie all’azione di oli essenziali di lavanda francese, sandalo e patchouli, mentre stimola la rigenerazione cutanea della pelle. Gli estratti dell’albero della seta persiano infine aiutano a ridurre i segni di stanchezza, regalando una nuova vitalità.

