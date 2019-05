I 5 segnali per riconoscere un donatore di energia positiva

editato in: da

Nel corso degli anni vi sarà capitato di imbattervi in persone in grado di emanare positività semplicemente mettendo piede in una stanza. Un semplice sorriso e di colpo il mood generale viene stravolto. Persone che si vorrebbe sempre al fianco e che, una volta salutate, non si vede l’ora di rivedere. Se una di queste è la persona con la quale avete scelto di trascorrere la vita, non fate appassire il rapporto che condividete. Se il legame condiviso è quello dell’amicizia, rinsaldatela più che potete. Dare amore, ad ogni livello, a questo tipo di persone, vuol dire mettere in cassaforte un futuro di serenità.

Esistono dei segnali alquanti chiari per distinguere un donatore d’energia positiva. Ecco le cinque caratteristiche chiave: